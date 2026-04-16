¡Al mundo de la moda! Alejandro Fernández y su novia debutan como diseñadores
En vísperas de cumplir cincuenta años de vida, Alejandro Fernández y su novia Karla Laveaga debutaron como diseñadores en la Semana de la Moda en Guadalajara.
Alejandro Fernández y su novia Karla Laveaga debutaron como diseñadores en la Semana de la Moda en Guadalajara. ¿Será que ‘El Potrillo’ planea una gran fiesta para celebrar su cumpleaños 50? Esto reveló el cantante de regional, quien se mostró emocionado por ‘volver a cantar’ con su padre.