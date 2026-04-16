¡Al mundo de la moda! Alejandro Fernández y su novia debutan como diseñadores

Alejandro Fernández y su novia Karla Laveaga debutaron como diseñadores en la Semana de la Moda en Guadalajara. ¿Será que ‘El Potrillo’ planea una gran fiesta para celebrar su cumpleaños 50? Esto reveló el cantante de regional, quien se mostró emocionado por ‘volver a cantar’ con su padre.