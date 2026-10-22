Ismael dice querer a su novia, pero prefiere no presentarla a sus papás
Ismael dice que esconde su relación con Dana porque ella tiene varios problemas por resolver, pero... ¿Ismael realmente querrá formalizar con Dana?
Ismael, el novio de Dana, entra a la clínica de emociones y, al verlo entrar, la suegra de Dana no tarda en reaccionar. Ismael no ha presentado a Dana con sus papás porque, según él, quiere que Dana resuelva sus problemas con la abuela de su hijo. Mientras tanto, Sandy insiste en que su nieto le dice mamá. Ismael confiesa que él y Dana han escondido su relación porque ella le tiene miedo a Sandy. ¿Ismael tendrá miedo de formalizar su relación con Dana?