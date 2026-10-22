¡La abandonó a los 17 años! Diana quiere evitar que manipulen a su hija

Diana, mamá de Dana, no entiende cómo su hija, por lástima, haya permitido que su suegra la manipule y no la deje hacer su vida lejos de ella. Ahora resulta que esa mujer no le permite a su hija llevarse a su nieto con ella con el pretexto de que es lo único que le queda de su hijo. Diana decidió abandonar a su hija a los 17 años... ¿ahora sí trataría de ayudar a su hija?