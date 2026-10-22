¡No la somete, la educa! Sandy le enseña a su nuera lo que no aprendió en casa
Aunque Sandy niega someter a la mamá de su nieto, dice que trata de educarla, pues busca enseñarle lo que no aprendió con sus papás. ¿Está bien que lo haga?
Sandy, la suegra de Dana, asegura que su hijo aún estaría vivo si Dana no se lo hubiera llevado lejos de ella. Asegura que Dana es una malagradecida: después de que la ha apoyado a ella y a su nieto, pretende alejarlo de ella. Sandy niega someter a Dana y, según ella, la educa. ¿Es válido que Sandy trate de educar a la mamá de su nieto? ¿Sandy podría recibir algún tipo de apoyo para salir adelante con su hijo?