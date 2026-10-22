¡No la somete, la educa! Sandy le enseña a su nuera lo que no aprendió en casa

Sandy, la suegra de Dana, asegura que su hijo aún estaría vivo si Dana no se lo hubiera llevado lejos de ella. Asegura que Dana es una malagradecida: después de que la ha apoyado a ella y a su nieto, pretende alejarlo de ella. Sandy niega someter a Dana y, según ella, la educa. ¿Es válido que Sandy trate de educar a la mamá de su nieto? ¿Sandy podría recibir algún tipo de apoyo para salir adelante con su hijo?