Mi suegra está obsesionada con mi hijo | Programa del 22 de octubre 2026 de Acércate a Rocío

Dana trató de cambiar su vida al irse a vivir con Luis, quien perdió la vida de una manera trágica. Ahora, Dana quiere rehacer su vida, pero Sandy no lo permite, pues no quiere que la aleje de su nieto. Mientras el novio de Dana confiesa por qué no la ha presentado con sus padres, la hermana de Luis revelará la verdad sobre la obsesión de Sandy.