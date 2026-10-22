¡Está obsesionada! Zuri cuestiona las actitudes de su mamá con su nieto

Zuri, hija de Sandy y hermana de Luis, sí conocía de las adicciones de Luis y así lo confesará en el foro de Acércate a Rocío. ¿Por qué la mamá de Zuri nunca supo que su hermano era adicto? Según Zuri, Sandy sí sabía de sus adicciones, pero Sandy lo niega y sólo culpa a Dana, quien fuera la pareja de su hijo. Zuri está muy preocupada por su mamá y no entiende la obsesión que tiene por un niño que no es su hijo. ¿Sandy logrará abrir los ojos por su propio bien?