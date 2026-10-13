¡Todo por culpa de su suegra! Iván revela que sus hijos lo odian gracias a su suegra

Iván asegura que, gracias a su suegra, sus hijos lo odian, pues para ella siempre ha sido un ‘don nadie’ y no se ha cansado de hacerle la vida imposible. Iván advierte que, ahora que la mamá de sus hijos no está, no permitirá que su suegra los siga dañando. Iván dejó de ver a sus hijos durante varios años, pero asegura que sí se hizo cargo de la manutención de sus hijos. ¿Por qué la suegra de Iván no lo quiere? Iván confesará que realmente sí dejó de mantener a sus hijos y sí los descuidó.