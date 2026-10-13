¡No hay lugar! Karen duda en compartir casa con el hijo de su concubino

Karen, concubina de Iván, entra a la clínica de emociones y en cuanto la recibe Rocío, la mala reacción de Alejandro no se hace esperar. Alejandro acepta que vandalizó la casa donde viven Karen y su papá, pero asegura que la idea fue de su abuela. ¿Karen e Iván deberían tomar acciones legales contra Alejandro? ¿Cómo podría ayudar Karen Alejandro, hijo de su concubino?