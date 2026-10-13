"¡Me rebasó!”, Pascal rompe el silencio sobre Kevyn ‘Bicolor’, lo de la Bebeshita y su amistad con Fer en La Granja VIP
¡Desde lo del calzón chino y Kevyn ‘Bicolor’, pasando por lo de la Babeshita, hasta su amistad con Fer! Pascal habló sin filtros de su paso por La Granja VIP.
Pascal Nadaud se convirtió en el quinto eliminado de La Granja VIP y nos acompañó para hablar sin filtros sobre lo que vivió en el reality. Entre otras cosas, confesó que le generó conflicto ver que no todos trabajaban al parejo y cómo le pudo jugar en contra ser Peón. Por otro lado, reveló que el incidente del ‘calzón chino’ que le hizo Kevyn ‘Bicolor’ lo rebasó y ni qué decir de la voz de Julio cantando. ¿Por qué decidió hacer equipo con Fer, Mane y Kunno? ¡No pierdas detalle de todo lo que nos contó Pascal!