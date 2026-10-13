"¡Me rebasó!”, Pascal rompe el silencio sobre Kevyn ‘Bicolor’, lo de la Bebeshita y su amistad con Fer en La Granja VIP

Pascal Nadaud se convirtió en el quinto eliminado de La Granja VIP y nos acompañó para hablar sin filtros sobre lo que vivió en el reality. Entre otras cosas, confesó que le generó conflicto ver que no todos trabajaban al parejo y cómo le pudo jugar en contra ser Peón. Por otro lado, reveló que el incidente del ‘calzón chino’ que le hizo Kevyn ‘Bicolor’ lo rebasó y ni qué decir de la voz de Julio cantando. ¿Por qué decidió hacer equipo con Fer, Mane y Kunno? ¡No pierdas detalle de todo lo que nos contó Pascal!