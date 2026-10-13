¡Cero a la izquierda! María asegura que su yerno no sirve para nada

María, exsuegra de Iván, sentencia que le papá de sus nietos no tiene vergüenza pues los abandonó para irse con otra mujer y ahora quiere regresar, como si nada, para llevárselos con él. Pero María advierte que aunque su hija ya no está, sus nietos tienen mucha abuela para sacarlos adelante. ¿Realmente Iván se fue con otra mujer? ¿Cuál será la verdadera razón del desprecio de María hacia Iván? Todo comenzó cuando la hija de María se embarazó a los 19 años.