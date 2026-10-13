¡El tiempo no se recupera! Alejandro le reprocha a su papá haberlo abandonado

Alejandro, hijo mayor de Iván, asegura que no le interesa tener una relación con su papá, pues nunca estuvo cuando lo necesitó. Ahora que su papá quiere recuperar el tiempo perdido, Alejandro le advierte que “el tiempo no se recupera"; además, aprovecha para reprocharle el daño que les hizo al no estar con ellos. Rocío le abre los ojos a Alejandro, quien cayó en adicciones, y le revela que su papá no dejó a su mamá por irse con otra mujer. ¿Alejandro podría dejar de andar en malos pasos?