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La hermana de Alejandro no pudo compartir su testimonio, pero algo cambió

Aunque la hermana de Alejandro no pudo participar como panelista, Alejandro y su abuela se comprometieron con Rocío para tratar de mejorar sus vidas.

La hermana de Alejandro se presentó en la clínica de emociones, pero no se sintió bien y no entró al panel. Luego de que Alejandro aceptó la ayuda de rocío para rehabilitarse, María se compromete a hacer las paces con Iván, su exyerno. ¿Cuál será la nueva postura de Karen e Iván hacia Alejandro, su hermana y su abuela?

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