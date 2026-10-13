La hermana de Alejandro no pudo compartir su testimonio, pero algo cambió
Aunque la hermana de Alejandro no pudo participar como panelista, Alejandro y su abuela se comprometieron con Rocío para tratar de mejorar sus vidas.
La hermana de Alejandro se presentó en la clínica de emociones, pero no se sintió bien y no entró al panel. Luego de que Alejandro aceptó la ayuda de rocío para rehabilitarse, María se compromete a hacer las paces con Iván, su exyerno. ¿Cuál será la nueva postura de Karen e Iván hacia Alejandro, su hermana y su abuela?