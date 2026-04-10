Jonathan creía que su hijo crecía con su madre, pero lo dieron en adopción

Jonathan, exnovio de Rocío, llega a la clínica de emociones para preguntarle a Roberto, padre de Rocío, qué hizo con el bebé que les quitó. Jonathan, quien contactó a Rocío por redes sociales, señala a Roberto como un infeliz; Jonathan creía que el hijo que tuvo con Rocío vivía con ella, pero no; Roberto lo dio en adopción en Morelos.