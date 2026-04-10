uno nuevo
logo completo acercate a rocio
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Jonathan creía que su hijo crecía con su madre, pero lo dieron en adopción

Jonathan creía que el hijo que tuvo con Rocío vivía con ella y su familia; ahora se entera que Roberto, el papá de Rocío, lo dio en adopción sin autorización.

Jonathan, exnovio de Rocío, llega a la clínica de emociones para preguntarle a Roberto, padre de Rocío, qué hizo con el bebé que les quitó. Jonathan, quien contactó a Rocío por redes sociales, señala a Roberto como un infeliz; Jonathan creía que el hijo que tuvo con Rocío vivía con ella, pero no; Roberto lo dio en adopción en Morelos.

Videos

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo