Aunque da para la manutención, a Juan lo persigue su ex con el mínimo pretexto

Juan asegura que Guadalupe, su ex, lo busca todo el día, todos los días; además, dice que Alondra pide su atención todo el tiempo aunque él las procura económicamente. Guadalupe niega que Juan les de dinero ‘de más’ y le exige a él que se haga cargo de Guadalupe, aunque ella tiene tiempo de atenderla. Juan está preocupado porque su hija Alondra ya rebasó los límites, pues su mamá le envenenó la cabeza contra él y contra su nueva pareja. Juan está seguro de que todo eso lo hace para obligarlo a regresar con ella, pero eso no va a suceder.