“Le ofreció trabajo de cuerpo completo” | Programa del 18 de octubre del 2025

Las cosas entre Luna y Mauricio ya no son como antes, y todo parece haber cambiado desde que él consiguió un nuevo trabajo. Al principio, Luna fue quien lo ayudó a entrar a laborar con Erika, buscando apoyarlo en un momento complicado. No obstante, con el paso del tiempo, los celos comenzaron a aparecer. Mauricio asegura que su pareja se ha vuelto más desconfiada y que los reclamos son cada vez más frecuentes por cambiar de trabajo a bailarín en espectáculo para mujeres, mientras que Luna siente que él ha cambiado por completo desde que empezó a trabajar allí.

