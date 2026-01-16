¿No es obsesión? Linda fue rechazada por Ricardo y lo culpa de la muerte de su hermana

Ricardo dice que Linda es una resentida, pero ella le niega el derecho de pronunciarse así sobre ella. Linda asegura que si él no hubiera insistido en salir ese día en la moto, la hermana de Linda estaría viva y ahora no permitirá que él se haga la víctima y la haga quedar como una loca obsesionada por él. Linda deja entrever que su furia con Ricardo surge luego de que él prefiera estar con otras mujeres y no con ella.