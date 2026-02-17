¡Explotó! Luna se entera de que su mejor amiga le fue infiel con su esposo

Luna se entera de que su mejor amiga la traicionó metiéndose con su esposo y, muy molesta, detalla cómo fue la relación amistad que duró mucho años. Ahora, Luna está preocupada porque cree que podría perder el patrimonio de su hija. Pero, ¿qué será de Diego, el supuesto hijo del esposo de Luna con María? Luna tomará una decisión determinante sobre su relación con Carlos.