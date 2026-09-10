¿Su papá se juntó con su amante? Marina sospecha de la nueva relación de su padre

Marina, hija de Ernesto, entra a la clínica de emociones para revelar qué tan inconforme está con que su papá se haga cargo de los gastos de los hijos de su concubina. Aunque a Marina no le cae mal Verónica, no ve con buenos ojos que su papá se haya juntado con Verónica sin guardarle el luto debido a su madre. Marina sospecha que su papá ya tenía algo con Verónica antes de que faltara su madre. ¿Será?