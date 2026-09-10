¿Su papá se juntó con su amante? Marina sospecha de la nueva relación de su padre
Aunque a Marina no le cae mal la concubina de su papá, sospecha que ellos ya tenían algo antes de que faltara su mamá. ¿Serán ciertas sus sospechas?
Marina, hija de Ernesto, entra a la clínica de emociones para revelar qué tan inconforme está con que su papá se haga cargo de los gastos de los hijos de su concubina. Aunque a Marina no le cae mal Verónica, no ve con buenos ojos que su papá se haya juntado con Verónica sin guardarle el luto debido a su madre. Marina sospecha que su papá ya tenía algo con Verónica antes de que faltara su madre. ¿Será?