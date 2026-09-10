"¡Poco hombre, hipócrita!”, Óscar delata a su expatrón de tratar de quedarse con la taquería de su papá

Óscar, exempleado de Rodrigo, revela en la clínica de emociones algo que no le parece justo. Cuenta que él escuchó una llamada telefónica de Rodrigo donde trataba de vender la taquería de su papá; para ello, contrataría a dos personas más para tratar de intimidar a los empleados para presionar al papá de Rodrigo y así vender el negocio. ¡Insólito!