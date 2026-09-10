¡Quiere cerrar la taquería de su papá! A Rodrigo le está saliendo caro mantener el negocio familiar

Rodrigo asegura que su negocio le está saliendo caro y le quiere sacar dinero a la mala; Rodrigo no entiende por qué todos opinan, pero no comprenden que el que corre peligro en su negocio, es él. Rodrigo dice que fue extorsionado en la taquería de su papá, donde ha trabajado por más de veinte años. Tras una fuerte depresión de su papá, Rodrigo se ha hecho cargo de la taquería. ¿Debería cerrarla por la extorsión? Rodrigo detallará cómo fue la extorsión que sufrió.