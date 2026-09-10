¡Que no venda! Verónica no quiere que su pareja venda su taquería a pesar de las extorsiones

Verónica, la concubina de Ernesto, dice que entiende la desesperación que siente Rodrigo ante las extorsiones, pero asegura que hay más opciones antes de vender el negocio. Aunque Verónica no es nada de Rodrigo, se siente con el derecho de opinar, pues el negocio es de Ernesto, su pareja. ¿Será que Verónica quiere denunciar las amenazas que le han hecho a Rodrigo? ¿Cuáles serán las verdaderas intenciones de Verónica con Ernesto?