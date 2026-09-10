¡No perderá la taquería! Ernesto se niega a perder su negocio aunque su hijo la pase mal

Ernesto, concubino de Verónica y papá de Rodrigo, sabe que su hijo la está pasando mal con las amenazas, pero le aconseja que sea más inteligente. Ernesto advierte que no se va a deshacer de su negocio, pues es su vida. Ahora, la mujer de Ernesto está preocupada por lo que sucede y por ello expresa sus opiniones pero Ernesto sentencia que no perderá su negocio así porque sí. ¿Por qué Ernesto sospecha que su propio hijo le quiere quitar su taquería?