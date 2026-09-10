¡No perderá la taquería! Ernesto se niega a perder su negocio aunque su hijo la pase mal
Aunque el hijo de Ernesto la pasa mal con las extorsiones que ha sufrido en la taquería, Ernesto asegura que no perderá su negocio así porque sí.
Ernesto, concubino de Verónica y papá de Rodrigo, sabe que su hijo la está pasando mal con las amenazas, pero le aconseja que sea más inteligente. Ernesto advierte que no se va a deshacer de su negocio, pues es su vida. Ahora, la mujer de Ernesto está preocupada por lo que sucede y por ello expresa sus opiniones pero Ernesto sentencia que no perderá su negocio así porque sí. ¿Por qué Ernesto sospecha que su propio hijo le quiere quitar su taquería?