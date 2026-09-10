Mi negocio me está saliendo caro | Programa del 10 de septiembre 2026 de Acércate a Rocío
Rodrigo asegura que le están cobrando derecho de piso en la taquería de su papá, por lo que él piensa vender el negocio. ¿Sería la mejor decisión?
Rodrigo denuncia que sufrió una extorsión en la taquería de su papá, quien se niega a perder su negocio por ello. Incluso, la concubina de Ernesto ha tratado de evitar que Ernesto venda su negocio, aunque a los hijos de Ernesto no les guste que ella opine. El revelador testimonio de un empleado de la taquería será clave para resolver la situación.