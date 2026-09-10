Mi negocio me está saliendo caro | Programa del 10 de septiembre 2026 de Acércate a Rocío

Rodrigo denuncia que sufrió una extorsión en la taquería de su papá, quien se niega a perder su negocio por ello. Incluso, la concubina de Ernesto ha tratado de evitar que Ernesto venda su negocio, aunque a los hijos de Ernesto no les guste que ella opine. El revelador testimonio de un empleado de la taquería será clave para resolver la situación.