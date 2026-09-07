Una los abandona, otra los mantiene | Programa del 7 de septiembre 2026 de Acércate a Rocío

La hermana de Claudia cuida y mantiene hijos ajenos, pero Sara asegura que lo hace porque su esposo la necesita. Carlos tiene diabetes y, mientras su cuñada le exige que trabaje, él debe lidiar con su ex, pues le quiere quitar a sus hijos. Si embargo, Angeline sí quiere irse a vivir con su mamá, quien la abandonó por más de diez años. ¡Revive la historia completa!