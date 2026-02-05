Me enamoré de una estafadora | Programa del 5 de febrero 2026 de Acércate a Rocío

Eduardo pide ayuda en la clínica de emociones y confiesa que se enamoró de una casada que le estafó miles de pesos. Mónica no niega la aventura que tuvo con Eduardo, pero asegura que esos miles de pesos se los regaló Eduardo. El esposo de Mónica está enterado de la situación, pero asegura que hará lo posible por salvar su matrimonio. Eventualmente, la amiga de Mónica derrumbará la mentira y contará toda la verdad sobre los comportamientos de Mónica. Guillermo, un amante de Mónica, contará detalles que Edgar no podrá superar.