Me trata como su gato | Programa del 16 de septiembre 2026 de Acércate a Rocío

Luis ya se cansó de darle aventones a su amiga Pati sin que le de para la gasolina, pero hay algo más. Pati revela que se siente muy triste de que Luis la haya puesto en riesgo en una fiesta. La mamá de Luis asegura que Pati lo chantajea por lo que ocurrió en aquella fiesta donde también estuvo involucrado Rodrigo, quien tiene una relación abierta con Pati.