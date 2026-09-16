¡Lo chantajea! Mercedes revela que la amiga de su hijo lo manipula

Mercedes asegura que Pati chantajea y manipula a su hijo porque según ella, él quiso violentarla; sin embargo, Mercedes lo duda porque conoce bien a su hijo y sabe que Pati sólo quiere atemorizarlo para que se haga lo que ella dice. Ya se pasó de lista y Mercedes quiere que ya se deshaga de esa muchacha conflictiva. ¿Por qué el hijo de Mercedes sigue siendo amigo de Pati?