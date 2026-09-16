¡Lo chantajea! Mercedes revela que la amiga de su hijo lo manipula
Mercedes asegura que su hijo es manipulado por su amiga Pati, quien dice que la violentó, pero Mercedes no le cree nada y asegura que es una niña conflictiva.
Mercedes asegura que Pati chantajea y manipula a su hijo porque según ella, él quiso violentarla; sin embargo, Mercedes lo duda porque conoce bien a su hijo y sabe que Pati sólo quiere atemorizarlo para que se haga lo que ella dice. Ya se pasó de lista y Mercedes quiere que ya se deshaga de esa muchacha conflictiva. ¿Por qué el hijo de Mercedes sigue siendo amigo de Pati?