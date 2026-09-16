Luis ya se cansó de ser el gato de su amiga: no le da para la gasolina, pero quiere que gaste su dinero, su tiempo y su vida en ella. ¿Por qué lo permite Luis? Luis y Pati se conocieron en la universidad y él le da aventones, pues confiesa que le gusta. Sin embargo, ya se cansó de los abusos de su amiga. ¿Será que Pati esta abusando de que Luis quiere algo más con ella?