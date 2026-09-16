¡Basta! Luis está harto de dar aventones sin que le paguen la gasolina
Luis le ha dado aventones a Pati, pues quiere algo más con ella, pero ya está cansado de que ella no le de dinero para la gasolina. ¿Se estará aprovechando?
Luis ya se cansó de ser el gato de su amiga: no le da para la gasolina, pero quiere que gaste su dinero, su tiempo y su vida en ella. ¿Por qué lo permite Luis? Luis y Pati se conocieron en la universidad y él le da aventones, pues confiesa que le gusta. Sin embargo, ya se cansó de los abusos de su amiga. ¿Será que Pati esta abusando de que Luis quiere algo más con ella?