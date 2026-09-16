¿También la manipula? La hija de Cristina juega con dos chicos y ella no lo puede creer
Cristina no puede creer que su hija manipule a Luis, pues Pati ha sido muy convincente en las versiones que ha dicho sobre lo que sucedió en una fiesta.
Cristina, mamá de Pati, está sorprendida por lo que escuchó en la clínica de emociones: su hija ha manipulado a Luis por mucho tempo; sin embargo, Cristina no lo quiere aceptar. Mientras tanto, Pati sigue comprometiendo a Luis y a Rodrigo con su versión de los hechos de la polémica fiesta. ¿Quién miente en esta historia? ¿Será que Pati necesita ayuda profesional para cuidar su salud mental?