¿También la manipula? La hija de Cristina juega con dos chicos y ella no lo puede creer

Cristina, mamá de Pati, está sorprendida por lo que escuchó en la clínica de emociones: su hija ha manipulado a Luis por mucho tempo; sin embargo, Cristina no lo quiere aceptar. Mientras tanto, Pati sigue comprometiendo a Luis y a Rodrigo con su versión de los hechos de la polémica fiesta. ¿Quién miente en esta historia? ¿Será que Pati necesita ayuda profesional para cuidar su salud mental?