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¡La dejó sola! Pati revela que su amigo la puso en una situación vulnerable

Pati revela que se siente decepcionada de su amigo Luis porque la dejó sola en una fiesta y ella tuvo que volver a casa sola, quedando vulnerable.

Pati, amiga de Luis, lo acusa de haberla dejado sola en una fiesta cuando se suponía que él la estaba cuidando y se queja de que él le echa las cosas en cara. Pati se siente triste, traicionada y decepcionada de Luis por su comportamiento en aquella fiesta, pues la puso en riesgo. Pati revela que eventualmente se besa con Luis... ¿será que siente algo por él?

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