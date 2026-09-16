¡La dejó sola! Pati revela que su amigo la puso en una situación vulnerable

Pati, amiga de Luis, lo acusa de haberla dejado sola en una fiesta cuando se suponía que él la estaba cuidando y se queja de que él le echa las cosas en cara. Pati se siente triste, traicionada y decepcionada de Luis por su comportamiento en aquella fiesta, pues la puso en riesgo. Pati revela que eventualmente se besa con Luis... ¿será que siente algo por él?