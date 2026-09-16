“Ando muy filoso": La TREMENDA advertencia que le hace Rafa a Pascal en La Granja VIP (VIDEO)
Rafa sorprendió al Capataz con una inesperada confesión.
La convivencia en La Granja VIP regaló un divertido momento entre risas. Mientras se cambiaban en el vestidor, Pascal se inclinó frente a Rafa Mercadante, provocando la broma inmediata del conductor: “Ando muy filoso”. Entre carcajadas, Rafa le advirtió a su compañero que llevaba dos semanas sin ver a su mujer, aligerando por un instante la tensión del encierro.