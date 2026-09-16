“Ando muy filoso": La TREMENDA advertencia que le hace Rafa a Pascal en La Granja VIP (VIDEO)

La convivencia en La Granja VIP regaló un divertido momento entre risas. Mientras se cambiaban en el vestidor, Pascal se inclinó frente a Rafa Mercadante, provocando la broma inmediata del conductor: “Ando muy filoso”. Entre carcajadas, Rafa le advirtió a su compañero que llevaba dos semanas sin ver a su mujer, aligerando por un instante la tensión del encierro.