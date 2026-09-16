¡Lleva una doble vida! Rodrigo acusa a Pati de jugar con él y con Luis
Rodrigo revela que tiene una relación abierta con Pati desde hace un par de meses, pero todo se complico en una fiesta cuando Luis se enteró abruptamente.
Rodrigo, amigo de Pati, entra a la clínica de emociones muy molesto y decepcionado por las mentiras que Pati ha dicho en el foro. Rodrigo confiesa que desde hace dos meses tiene una relación abierta con Pati, quien dijo que Luis sólo era el hijo de una amiga al que le pagaban por cuidarla. Rodrigo detalla cómo las cosas se complicaron entre él, Pati y Luis durante una fiesta.