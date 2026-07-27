¡Todo por los suministros! Halcones y Jaguares protagonizan un intenso duelo de supervivencia
Las dos tribus se enfrentan en un desafío decisivo donde el alimento puede marcar la diferencia en la vida dentro de la isla.
La supervivencia vuelve a ponerse a prueba en Survivor México La Reliquia en Llamas con un intenso juego por los suministros. Las tribus Halcones y Jaguares dejaron todo en el circuito para conseguir el alimento que les permitirá fortalecerse y afrontar con mayor energía los próximos desafíos. En una competencia donde cada recurso cuenta, obtener los suministros representa una ventaja fundamental para la vida en el refugio. Fuerza, estrategia y trabajo en equipo fueron clave en un enfrentamiento que mantuvo la emoción de principio a fin.