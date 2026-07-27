¡Todo por los suministros! Halcones y Jaguares protagonizan un intenso duelo de supervivencia

La supervivencia vuelve a ponerse a prueba en Survivor México La Reliquia en Llamas con un intenso juego por los suministros. Las tribus Halcones y Jaguares dejaron todo en el circuito para conseguir el alimento que les permitirá fortalecerse y afrontar con mayor energía los próximos desafíos. En una competencia donde cada recurso cuenta, obtener los suministros representa una ventaja fundamental para la vida en el refugio. Fuerza, estrategia y trabajo en equipo fueron clave en un enfrentamiento que mantuvo la emoción de principio a fin.