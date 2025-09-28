Mi hermana se cree Lady Cachonda | Programa del 27 de septiembre 2025

Ingrid quiere cambiar su vida, pero su pasado la persigue, pues asegura haber sido víctima de abuso sexual en una fiesta que organizó su hermana Jazmín, quien tiene una vida sexual muy activa. Ingrid llegó a casa de Jazmín luego de su divorcio. En su duelo, decidió llenar un vacío estando con hombres que conoció en las fiestas de su hermana, pero no fue lo que ella esperaba.

