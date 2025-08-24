inklusion logo Sitio accesible
Mi marido me mandó a la cama de otro | Programa al Límite 23 de agosto 2025

Ximena asegura que su esposo la obliga a tener relaciones con personas que ella no quiere, entre ellos con su jefe, para salvar el trabajo de su marido.

Ximena asegura que, por amor, ella tuvo que tener relaciones con su jefe para que Ricardo, no perdiera su trabajo. Por si fuera poco, Ricardo la obliga a mantener relaciones con él por el simple hecho de ser su esposa. Ximena no se siente a gusto con todo lo que está sucediendo y ya no sabe qué más hacer.

