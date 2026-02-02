Miguel quiere apoyar a su hija, pero a su yerno no, porque tuvo problemas de ‘dependencia’

Miguel dejó de ver a su hija Fernanda desde que ella comenzó a salir con Diego, quien en ese entonces, tenía problemas de ‘dependencia’. Ahora que Fernanda y Diego tienen problemas viviendo en casa de su mamá, Miguel no quiere apoyarles, pues no cree que Diego se haya rehabilitado. Miguel hará una dolorosa confesión en la clínica de emociones que podría provocar un giro en la compleja historia.