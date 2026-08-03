Nadia acusa a su roomie de no pagar la renta y de robarle: “Se hace la víctima”

Un roomie no siempre se hace responsable y ese es el caso de Vanessa, quien empezó a vivir con Nadia y dejó de pagarle la renta al poco tiempo. Nadia acusa a su roomie de haberle robado un libro de la universidad y también la señala de hacerse la víctima con ella para ser una mantenida, por lo que busca que se vaya o que se haga responsable de sus gastos.