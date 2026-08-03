Jorge “El Diablo” Becerril reporta caos vial y una muerte en el poniente de la CDMX

Jorge “El Diablo” Becerril informó sobre una coladera sin tapa que complicó la circulación vehicular en la Ciudad de México. Además, reportó el fallecimiento de un hombre de aproximadamente 60 años en la zona poniente de la capital, luego de que presuntamente sufriera un paro cardíaco mientras permanecía dentro de un vehículo. Autoridades acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

