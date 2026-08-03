Vanessa le pide dinero a su novio para pagar la renta, pero no lo quiere invitar a las fiestas que hace en su departamento
Rigoberto le ha dado dinero a Vanessa para pagar su renta y ella le mintió diciéndole que sus papás no tienen trabajo.
Vanessa acepta que Rigoberto si le ha dado dinero para pagar algunos de sus gastos, pero no quiere invitarlo a las fiestas que ella hace en el departamento que comparte con Nadia, porque piensa que merece su propio espacio y no es su obligación invitarlo. El día de hoy en Acércate a Rocío, Rigoberto ha descubierto que Vanessa lo ha engañado en varias cosas respecto a su familia.