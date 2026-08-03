Rigoberto lleva 2 meses con su novia y ya le paga la renta de su departamento: “Todo el tiempo salió de mi corazón”
Nadia es hermana de Rigoberto y piensa que se están aprovechando de él y le sacan dinero en su relación por conveniencia.
Nadia relató que Vanessa, su roomie, conoció a su hermano Rigoberto y a los 2 meses él le empezó a dar apoyo económico; sin embargo, ella no se ha hecho responsable de todos sus gastos del lugar donde viven. Rigoberto dice que Vanessa jamás le ha pedido dinero, sino que todo ha salido de su corazón.