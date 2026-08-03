La Pura Sabrosura descubre los tacos de “El Triciclo de la Felicidad” en Jardín Balbuena

La Pura Sabrosura visitó “El Triciclo de la Felicidad”, un negocio con 29 años de historia ubicado en la colonia Jardín Balbuena, sobre Fray Servando. El lugar destaca por sus tacos, que tienen un costo de 35 pesos e incluyen papas y cebolla, una combinación que lo ha convertido en una de las opciones favoritas de los comensales.