¡Tensión al límite! Noé entra al foro y su hermano no lo recibe bien
Noé trata de explicar por qué anda con la mujer de su hermano Yair, quien hace un esfuerzo titánico por no lastimarlo. ¿Noé sentirá amor por Cande?
Noé se aparece en la clínica de emociones y la tensión crece al instante. Noé justifica haberse metido con la mujer de su hermano, quien se contiene las ganas de lastimarlo. Noé quiere tanto a Cande que se hace cargo de sus hijos y los mantiene. ¿Será amor lo que siente Noé o será algo más? Rocío tratará de hacerlo entrar en razón.