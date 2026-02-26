¡Tensión al límite! Noé entra al foro y su hermano no lo recibe bien

Noé se aparece en la clínica de emociones y la tensión crece al instante. Noé justifica haberse metido con la mujer de su hermano, quien se contiene las ganas de lastimarlo. Noé quiere tanto a Cande que se hace cargo de sus hijos y los mantiene. ¿Será amor lo que siente Noé o será algo más? Rocío tratará de hacerlo entrar en razón.