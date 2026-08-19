La Pura Sabrosura encuentra garnachas GIGANTES de hasta 30 cm
La Pura Sabrosura llegó a probar unas garnachas que destacan por su tamaño y preparación.
La Pura Sabrosura llegó para probar las garnachas de “La Güera”, una propuesta que destaca por el tamaño de sus piezas, que alcanzan aproximadamente 30 centímetros. Los precios van de 55 a 120 pesos, mientras que su preparación incluye manteca. Una parada para conocer una opción de comida callejera que apuesta por porciones grandes y sabores tradicionales.