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La Pura Sabrosura encuentra garnachas GIGANTES de hasta 30 cm

La Pura Sabrosura llegó a probar unas garnachas que destacan por su tamaño y preparación.

La Pura Sabrosura llegó para probar las garnachas de “La Güera”, una propuesta que destaca por el tamaño de sus piezas, que alcanzan aproximadamente 30 centímetros. Los precios van de 55 a 120 pesos, mientras que su preparación incluye manteca. Una parada para conocer una opción de comida callejera que apuesta por porciones grandes y sabores tradicionales.

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