Jorge “El Diablo” Becerril reporta: Fuga de agua e inquietante hallazgo en Insurgentes

Jorge “El Diablo” Becerril reportó una intensa fuga de agua cerca de Avenida Revolución, donde personal de la ciudad acudió para controlar el problema y evitar el desperdicio del líquido. Además, informó sobre el hallazgo de un hombre suspendido en Insurgentes Norte, cuyo rostro estaba cubierto con una tela negra. Las autoridades atendieron ambos reportes.