Jorge “El Diablo” Becerril reporta: Fuga de agua e inquietante hallazgo en Insurgentes
Jorge “El Diablo” Becerril reportó una fuga de agua y un hallazgo en distintos puntos de la ciudad.
Jorge “El Diablo” Becerril reportó una intensa fuga de agua cerca de Avenida Revolución, donde personal de la ciudad acudió para controlar el problema y evitar el desperdicio del líquido. Además, informó sobre el hallazgo de un hombre suspendido en Insurgentes Norte, cuyo rostro estaba cubierto con una tela negra. Las autoridades atendieron ambos reportes.