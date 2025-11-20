inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Acércate a Rocío
Prefiere a las hijas de la otra | Programa del 20 de noviembre 2025

Diana está harta de los malos tratos de la mujer de su padre, quien cree que fue un error haberla llevado a vivir con Blanca y sus hijas, su nueva familia.

TV Azteca

Diana revela que está harta de los malos tratos y agresiones de la mujer de su padre y de sus hijas. Mientras Blanca no se quiere hacer cargo de una ‘chamaca’ que no es su hija, la mamá de Diana no está de acuerdo en que Alfonso prefiera mantener hijas que no son suyas. ¿Fue un error que Alfonso aceptara que Diana viviera con él y con su familia?

