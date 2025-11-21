Eleazar Gómez encontró paz y armonía en La Granja VIP a pesar de las polémicas: “Respiro”

Eleazar Gómez protagonizó un momento chill en La Granja VIP y aceptó que aunque el reality tiene sus momentos de tensión también le ha dado la oportunidad de encontrar momentos de intensa paz y conexión que le han ayudado mucho... ¡esta semana no ha salido nominado y eso, sin duda, lo tiene de mejor humor!

¿Cómo se siente Eleazar Gómez en la sexta semana de La Granja VIP?

Estos últimos días no han sido del todo tranquilos para Eleazar Gómez. Hasta ahora ha logrado salir libre de una nueva nominación, pero sabe que todavía existe la posibilidad de que lo suban a la placa el Viernes de Traición y esto, aunque lo tiene intranquilo, no ha impedido que disfrute de lo mejor de La Granja VIP: la reconexión consigo mismo.

"No se pierdan la Gala, va a estar buena, espero que estén disfrutando muchísimo igual que yo de la paz, la tranquilidad y la armonía que nos otorga este lugar (…) sé que me han percibido un poco ansioso, pero en este lugar también podemos sentirnos así", explicó.

Para Gómez, estar en la incertidumbre constante puede llegar a ser un problema en La Granja VIP, sobre todo porque ahora Alfredo Adame es su único aliado rea l; sin embargo, esto no impide que haya momentos de reconexión: "Siempre respiro, interiorizo, me voy a mí mismo para encontrar la paz, siempre quédate con lo que te dé paz, con las personas que te den tranquilidad", aconsejó.

Como ves, el granjero hace todo lo posible por mantener la calma a pesar de la lluvia de polémicas y sus conflictos con César Doroteo que se apuntaron un nuevo round la mañana de este jueves... ¿lograrán limar asperezas algún día o no?

