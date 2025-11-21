inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Acércate a Rocío
Video

Mamá, este sí es el bueno | Programa del 21 de noviembre 2025

Angélica dice que su mamá ‘piensa que está jugando’ cuando le dice que encontró un buen hombre y le advierte que no le está pidiendo permiso de tener novio.

Acércate a Rocío
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Angélica dice que su mamá ‘piensa que está jugando’ cuando le dice que encontró un buen hombre, pero es la verdad; Consuelo creyó que Angélica era sólo ‘ojo alegre’, pero también le salió mala madre. Angélica le advierte a Consuelo que no le está pidiendo permiso de tener novio, sólo le pide que le cuide a sus hijos.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×