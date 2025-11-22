BYD presenta en Jalisco el nuevo ATTO 8 y reafirma su compromiso con la innovación en México

Durante el evento, representantes de BYD destacaron que el ATTO 8 incorpora el ADN que ha caracterizado a la marca: innovación, tecnología y diseño. El modelo llega equipado con un sistema eléctrico de última generación y un espacio interior pensado para familias que buscan confort y eficiencia.

El nuevo ATTO 8 [VIDEO] Jalisco fue sede este 6 de noviembre de uno de los lanzamientos automotrices más relevantes del año: el arribo del BYD ATTO 8, un SUV de siete pasajeros que responde directamente a las necesidades del mercado mexicano.

La marca también anunció su expansión nacional: actualmente cuentan con 85 tiendas operando y esperan cerrar 2025 con 100, garantizando así mayor cercanía y servicio para los consumidores.

Con este lanzamiento, BYD reafirma su compromiso de impulsar en México una movilidad más limpia, accesible y sustentada en vehículos altamente tecnológicos, seguros e innovadores.

