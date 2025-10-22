Mi mamá es presa de un vividor | Programa del 22 de octubre 2025
Diana no sabe qué tiene su mamá en la cabeza, porque después de que mantuvo a su papá durante muchos años, ahora está manteniendo a su novio, quien es mucho menor que ella. Mientras tanto, la mamá de Diana advierte que no permitirá que sus hijos arruinen su relación. ¿Su amor será verdadero?
