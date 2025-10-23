“Es un viejito que se distrajo": Jawy le pide a Fabiola que ‘perdone’ a Alfredo Adame

En La Granja VIP la convivencia no siempre es sencilla y los malos entendidos están a la orden del día. Uno de los más comentados recientemente involucró a Fabiola Campomanes, quien se mostró muy molesta por la desaparición temporal de sus cosas. Aunque no hay una confirmación oficial, las sospechas apuntan a Alfredo Adame, y fue Jawy quien intentó calmar las aguas pidiéndole a Fabiola que no lo tomara tan a pecho.

¿Qué pasó entre Fabiola y Alfredo Adame en La Granja VIP?

Todo comenzó con el caos habitual antes de la Gala. Fabiola se encontró con que varias de sus pertenencias habían sido movidas sin previo aviso y colocadas entre objetos perdidos. Este hecho la descolocó y provocó varios momentos de frustración durante el día. Aunque no se supo exactamente quién lo hizo, el antecedente de Alfredo Adame levantó sospechas, pues más temprano había vaciado un clóset que creyó era de Carolina Ross, granjera ya eliminada, y metió todo en una caja para enviarla a la bodega.

El problema fue que ese clóset era en realidad de La Bea, quien se dio cuenta cuando fue a vestirse y encontró el espacio invadido con ropa de Adame. Aunque se resolvió con risas, dejó la impresión de que Alfredo ha tenido varios momentos de distracción importantes dentro del reality.

¿Qué le pidió Jawy a Fabiola sobre Alfredo Adame?

En medio de una charla más relajada, Jawy intentó hacer entrar en razón a Fabiola. Le dijo que quizá estaba dándole demasiadas vueltas a algo que no tenía mala intención. Aseguró que no se trataba de una estrategia ni de una falta de respeto directa, más bien fue un simple error de alguien que, en sus palabras, “es un viejito que se distrajo”.

Fabiola, aún molesta, respondió que aceptaría esa versión solo si no vuelve a pasar. Pero dejó claro que no va a tolerar que sus cosas sean tocadas sin aviso, y menos si tienen valor personal.

